Kayseri'de ezan geç okundu, oruçlar 4 dakika geç açıldı

Kayseri'de Ramazan ay\u0131n\u0131n 21. g\u00fcn\u00fcnde vatanda\u015flar orucunu 4 dakika ge\u00e7 a\u00e7t\u0131. \nVATANDA\u015eLAR \u015eA\u015eKINLI\u011eINI G\u0130ZLEYEMED\u0130\n19:49'da okunmas\u0131 gereken ak\u015fam ezan\u0131 19:53'de okundu. Ya\u015fanan durum kar\u015f\u0131s\u0131nda vatanda\u015flar \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 gizleyemedi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130'D\u00fcnyan\u0131n en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine s\u00fcrpriz talipYer: Trabzon! Koronavir\u00fcs \u015f\u00fcphelisi \u00e7ar\u015faflar\u0131 ba\u011flad\u0131, ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131Kendi el dezenfektan\u0131n\u0131z\u0131 yap\u0131n! \u0130\u015fte tarifi
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