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  4. Kayseri'de ezan geç okundu, oruçlar 4 dakika geç açıldı

Kayseri'de ezan geç okundu, oruçlar 4 dakika geç açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2020 21:57 | Son Güncelleme

Kayseri'de 19:49'da okunması gereken akşam ezanı 19:53'te okundu. Oruç tutan vatandaşlar oruçlarını 4 dakika geç açmış oldu.

Kayseri'de Ramazan ayının 21. gününde vatandaşlar orucunu 4 dakika geç açtı.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

19:49'da okunması gereken akşam ezanı 19:53'de okundu. Yaşanan durum karşısında vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

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