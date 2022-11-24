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Kayseri'de feci olay! 5 metreden düşüp iki duvar arasına sıkıştılar

24.11.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 2 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil, korkulukları yıkıp 5 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstinat duvarı ile cami duvarı arasına sıkışan otomobildeki kişiler sıkıştıkları araçtan çıkarılarak, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri'de feci olay! 5 metreden düşüp iki duvar arasına sıkıştılar

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kayseri'nin Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Öğretmen Melek Özdemir, meslektaşı Feraye Akgül ve kızı Damla Akgül ile 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir restoranda kahvaltı yaptıktan sonra otomobille okula gitmek için yola çıktı. Özdemir’in kontrolünden çıkan araç, korkulukları yıkıp 5 metre yükseklikten düştü. Otomobil, istinat duvarı ile Yaman Dede Camii'nin duvarının arasına sıkıştı.

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ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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(DHA)

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