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Kayseri'de gürültü kavgası kanlı bitti! Komşusunu bıçakladı

13.07.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Hülya Baltacı (45), gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu Akın Ç.'nin (25) bıçaklı saldırısında yaralandı.

Kayseri'de gürültü kavgası kanlı bitti! Komşusunu bıçakladı

Olay 18.00'de Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Yelkenli sokaktaki 5 katlı Balcıoğlu apartmanında meydana geldi.

BIÇAKLA KOMŞUSUNU YARALADI

İddiaya göre aynı binada oturan Akın Ç. gürültü tartışması nedeniyle komşusu Hülya Baltacı ile kavga etti. Akın Ç. yanında taşıdığı bıçakla, Hülya Baltacı'yı yaraladı.

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GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan kadın, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hülya Baltacı'yı bıçaklayan Akın Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kayseri
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