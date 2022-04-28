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Kayseri'de kadınları falakaya yatırmıştı! Kargocuya istenen ceza belli oldu... İfadesi akılalmaz: Fenomen olmak istiyordum

28.04.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T. hakkında 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Erkan T. ifadesinde, ''Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek, internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum'' dedi. Kargocunun eşi ise, ''Şikayetçi değilim. Falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırırdı'' açıklamasında bulundu.

Kayseri'de kadınları falakaya yatırmıştı! Kargocuya istenen ceza belli oldu... İfadesi akılalmaz: Fenomen olmak istiyordum

Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi, Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T. başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Erkan T. gözaltına alındı.

''FENOMEN OLMAK İSTİYORDUM''

Erkan T. emniyetteki ifadesinde, "10 yıldır evliyim. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi. Kadınların isimlerini hatırlamıyorum. Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu görüntüler çekildiğinde evde kimse yoktu. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek, internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi. Sonrasında videolar telefonumda duruyordu. Bu olayda kadınların rızası olduğu için suç olabileceğini düşünmedim" ifadelerini kullandı.

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''EŞİM BENİ DE ZAMAN ZAMAN FALAKAYA YATIRIRDI''

Soruşturma kapsamında Erkan T.'nin eşi H.T.'nin ifadesine başvuruldu. H.T. ifadesinde "Erkan T. ile 10 yıllık evliyiz, iki çocuğumuz var. Görüntülerde ayağı eşarpla bağlanarak, falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın, bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.'den şikayetçi değilim" dedi. Diğer kadınlar ise şikayet için başvuruda bulunmadı. Erkan T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

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KAMU DAVASI AÇILDI

Soruşturma kapmasında Erkan T. hakkında eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle 'eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Erkan T. hakkında diğer kadınlara eylemlerinden dolayı yürütülen soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

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(DHA)

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Kayseri
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