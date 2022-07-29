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Kayseri'de korkunç kaza! 1'i çocuk 3 kişi yanarak can verdi

29.07.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kamyonun park halinde duran otomobile çarpması sonucu hem otomobil hem de kamyon yandı. Feci kazada yanan otomobilin içerisindeki 2 kişi yanarak can verdi. Ekiplerin incelemesinde bir çocuğa ait olduğu düşünülen yanmış bir ceset daha tespit edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Feci kaza Kuzey Çevre Yolu Elagöz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. yönetimindeki kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından hem otomobilde hem de kamyonda yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

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Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yapılan ilk incelemede otomobilin içerisinde henüz kimliği tespit edilemeyen 2 yanmış ceset bulundu.

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Ayrıca itfaiye ekipleri tarafından kamyonetin altına giren otomobilin arkasında yapılan incelemede çocuğa ait olduğu değerlendirilen bir ceset daha bulundu.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kayseri
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