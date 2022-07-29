Kayseri'de korkunç kaza! 1'i çocuk 3 kişi yanarak can verdi

Feci kaza Kuzey Çevre Yolu Elagöz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. yönetimindeki kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından hem otomobilde hem de kamyonda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yapılan ilk incelemede otomobilin içerisinde henüz kimliği tespit edilemeyen 2 yanmış ceset bulundu.

Ayrıca itfaiye ekipleri tarafından kamyonetin altına giren otomobilin arkasında yapılan incelemede çocuğa ait olduğu değerlendirilen bir ceset daha bulundu.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

İHA

