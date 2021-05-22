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Kayseri’de sağanak yağış etkili oldu, araçlar yolda kaldı

22.05.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de sağanak yağışın etkili olmasının ardından caddelerde su baskınları meydana gelirken, bazı araçlar da yolda kaldı.

Kayseri’de öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından şehrin bazı noktalarında cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Su baskınları nedeni ile bazı araçlar yolda kalırken, trafikte de kuyruklar oluştu. Ayrıca polis ve itfaiye ekipleri de su basan alt geçitlere giden yolları kapatarak önlem aldı.

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METEROROLOJİ'DEN UYARI

Diğer yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “Yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, dolu riski, ani sel ve su baskını ) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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yağmur Kayseri

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