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  4. Kayseri'de, şarampole devrilen otomobilin sürücünden acı haber!

Kayseri'de, şarampole devrilen otomobilin sürücünden acı haber!

13.10.2023 01:19 | Son Güncelleme:
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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Eyüp Aslantürk, yaşamını yitirdi.

Kayseri'de, şarampole devrilen otomobilin sürücünden acı haber!

Kaza, saat 23.00 sıralarında Akdam Mahallesi, Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp Aslantürk yönetimindeki 50 SF 514 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslantürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Eyüp Aslantürk'ün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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Kayseri Otomobil şarampol

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