HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri’de yamaç paraşütü kazası! Havada çarpışıp düştüler

Kayseri’de yamaç paraşütü kazası! Havada çarpışıp düştüler

17.06.2022 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Ali Dağı’ndan yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştiren iki paraşütçü iniş sırasında havada çarptı. Villaların çatısına düşen iki paraşütçü de yaralandı.

Kayseri'deki paraşüt kazası, dün akşam saat 19.00 sıralarında Talas ilçesindeki Ali Dağı yamaç paraşütü alanında meydana geldi. Bayram Yıldız ve Muhammet Duyar, yamaç paraşütü ile Ali Dağı’ndan havalandı.

İNİŞE HAZIRLANDIKLARI SIRADA ÇARPIŞTILAR

İki paraşütçü inişe hazırlandıkları sırada çarpışarak, villaların çatısına düştü.

kayseride-2-parasutcu-havada-carpisti_3254_dhaphoto1

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

kayseride-2-parasutcu-havada-carpisti_3254_dhaphoto2
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki paraşütçüler Yıldız ve Duyar'ı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

kayseride-2-parasutcu-havada-carpisti_3254_dhaphoto3
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil motosiklete çarptı! Feci ölüm...Otomobil motosiklete çarptı! Feci ölüm...
Esenyurt'ta feci ölüm! Pencereden düştüEsenyurt'ta feci ölüm! Pencereden düştü
Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: 'Bunu yaparsak kazandık demektir'Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: 'Bunu yaparsak kazandık demektir'
Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete ek zamla ilgili kritik görüşme!

Asgari ücrete ek zamla ilgili kritik görüşme!

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Yunanistan bir kez daha karıştı! Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: "Eğer gerekirse..."

Yunanistan bir kez daha karıştı! Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: "Eğer gerekirse..."

Sağlık çalışanları ile ilgili flaş gelişme!

Sağlık çalışanları ile ilgili flaş gelişme!

Esenyurt'ta feci ölüm! Pencereden düştü

Esenyurt'ta feci ölüm! Pencereden düştü

Sapık her yerde aranıyor! Çırılçıplak soyundu ve...

Sapık her yerde aranıyor! Çırılçıplak soyundu ve...

İlginizi Çekebilir

Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Kırk yıl düşünseniz ikisinin yaratacağı etki aklınıza gelmez

Kırk yıl düşünseniz ikisinin yaratacağı etki aklınıza gelmez

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.