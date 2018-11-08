HABER

Kayseri eski valisi Kamçı, Çanakkale için aday adayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 16:10 | Son Güncelleme

KAYSERİ Eski Valisi Süleyman Kamçı, son yayımlanan atama kararı ile mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirilmesinin ardından Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne veda ziyaretinde bulundu.

Kayseri eski valisi Kamçı, Çanakkale için aday adayı

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Eski Valisi Süleyman Kamçı, son yayımlanan atama kararı ile mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirilmesinin ardından Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette emekli olacağını ifade eden eski vali Kamçı, layık görülürse AK Parti’den Çanakkale Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı başvurusunu yapacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Kayseri eski Valisi Süleyman Kamçı, mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirilirken, Kamçı’dan boşalan koltuğa da Isparta Valisi Şeyhmus Günaydın getirildi. Veda ziyaretleri yapan eski vali Süleyman Kamçı, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne geldi. 2 buçuk yıldır Kayseri’de görev yaptığını söyleyen Kamçı, “Burada, basın mensuplarından her zaman destek aldım. Bizi üzecek hiçbir şey olmadı. Tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Uyum içinde çalıştık her zaman. Nasip olursa ayın 16’sında emekli olacağım. Kayseri’nin en kıdemli valilerindenim. Yüzümüzü kızartacak hiçbir durum olmadı. Kayseri benim için önemli bir yer. Türkiye’nin sayılı ili, buradan mutlu ayrılıyorum” şeklinde konuştu.
'LAYIK GÖRÜRLERSE ADAY ADAYIYIM'
Eski vali Kamçı, bir gazetecinin emekli olduktan sonra siyasete gireceği ile ilgili soruya ise, “Nasip olursa, layık görülürsem öyle bir niyeti var. Başvurumu emekli olduktan sonra yapacağım . Aday adaylık başvurumu Çanakkale için yapacağım. 20 senedir Çanakkale’de evim var, zaten oraya yerleşecektim. Bu da vesile olmuş olacak" diye cevap verdi.

FOTOĞRAFLI

Kayseri eski valisi Kamçı, Çanakkale için aday adayı

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itiraflarıSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Son dakika! CHP iki milletvekilini disipline sevk ettiSon dakika! CHP iki milletvekilini disipline sevk etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

İstanbul'da kaymakamlıkta dehşet anları! İntihar girişimi

İstanbul'da kaymakamlıkta dehşet anları! İntihar girişimi

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Son dakika! CHP iki milletvekilini disipline sevk etti

Son dakika! CHP iki milletvekilini disipline sevk etti

MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Ali Müfit Gürtuna ve Taha Akyol sürprizi

MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Ali Müfit Gürtuna ve Taha Akyol sürprizi

İYİ Parti'de deprem! Ahat Andican'dan istifa kararı

İYİ Parti'de deprem! Ahat Andican'dan istifa kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini ayakta alkışladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini ayakta alkışladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.