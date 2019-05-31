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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 22:41 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazada, hayatını kaybeden 3 kişinin bulunduğu otomobildeki ailenin yakınlarına iftara gittiği öğrenildi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 19.00 sıralarında Şıhbarak Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi Tektaş (27) yönetimindeki 38 FT 492 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Davut Şaştım (40) yönetimindeki 38 TR 082 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Tektaş'ın otomobili şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan Mevlüt (65) ve eşi Aynur Tektaş (60) ile Güllü Tektaş (62) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı otomobildeki Fevzi ve Davut Tektaş (65) ise ağır yaralandı. 38 TR 082 plakalı otomobilde bulunan sürücü Davut Şaştım ile oğlu Muhammed Şaştım da yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobillerin içinde sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tomarza Devlet Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Mevlüt, Aynur ve Güllü Tektaş ise, otopsileri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazada, Tektaş ailesinin İmamkullu Mahallesi'ndeki yakınlarına iftar açmak için yola çıktığı ve kaza geçirdiği öğrenildi.

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Kayseri Tomarza trafik kazası

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