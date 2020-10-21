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Kayseri’de 58 kilo esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 19:12 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 58 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Kayseri’de 58 kilo esrar ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 58 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 firar olan kişinin yakalama çalışması devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Orhan Ö. ve Mustafa B.’nin Felahiye ilçesinde yüklü miktarda esrar maddesini evlerinde sakladıkları ve buradan satış yaptıkları bilgisi üzerine yapılan operasyonda 58 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Firar eden 2 kişiyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Kayseri’de 58 kilo esrar ele geçirildi

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