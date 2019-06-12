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Kayseri'de Atatürk'ün kaldığı müze eve yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 12:26 | Son Güncelleme

 MUSTAFA Kemal Atatürk'ün, Heyet-i Temsiliye Reisi olarak 20 Aralık 1919'da geldiği Kayseri’de kaldığı tarihi konak, 1998 yılında restore edilip, yeniden düzenlenerek müzeye dönüştürüldü.

Kayseri'de Atatürk'ün kaldığı müze eve yoğun ilgi

Zafer BARIŞ/ KAYSERİ, (DHA) - MUSTAFA Kemal Atatürk'ün, Heyet-i Temsiliye Reisi olarak 20 Aralık 1919'da geldiği Kayseri’de kaldığı tarihi konak, 1998 yılında restore edilip, yeniden düzenlenerek müzeye dönüştürüldü. Atatürk'ün balmumu heykelleri ile diğer eşyalarının yer aldığı müze, yoğun ilgi görüyor.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan konak, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti Reisi olarak 19 Aralık 1919'da Kayseri'ye geldiğinde Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırladı. Atatürk, bu konakta 2 gece misafir kaldı ve şehrin ileri gelenleri ile burada görüşmeler gerçekleştirdi.
Raşit Ağa Konağı, 19'uncu yüzyılda yapılmış Geç Osmanlı dönemine ait eski bir Türk evi olarak 1969 yılında tescil edildi. 1978 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kamulaştırılan konak, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından 1983 yılında 'Atatürk Evi' olarak ziyarete açıldı. Konak, yeniden düzenlenerek 19 Aralık 1998 tarihinden bu yana 'Atatürk Müzesi' olarak hizmet veriyor. Müzede piyano, tabancalar, bastonlar, Atatürk’ün çalışma masası, yatağı ve koltuk takımları gibi envantere kayıtlı 41 eser sergileniyor.
Müzede ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yaptırılan Atatürk ve İsmet İnönü'nün balmumu heykelleri bulunuyor. Gün içinde birçok kişinin ziyaret ettiği müzede en büyük ilgiyi, Atatürk'ün, Kayseri ziyaretinde çekilen fotoğrafları esas alınarak yapılan balmumu heykelleri görüyor. Ziyaretçiler, heykelleri büyük bir dikkat ve hayranlıkla incelerken hatıra fotoğrafı çektiriyor. Duvarları ışıklandırılan Atatürk fotoğrafları ile süslenen müzede o yıllarda kullanılan eşyalar da bulunuyor. Binanın bodrum katı ise Güzel Sanatlar Galerisi olarak hizmet veriyor.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de Atatürk'ün kaldığı müze eve yoğun ilgiKayseri'de Atatürk'ün kaldığı müze eve yoğun ilgiKayseri'de Atatürk'ün kaldığı müze eve yoğun ilgiKayseri'de Atatürk'ün kaldığı müze eve yoğun ilgi

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