HABER

Kayseri'de bayramda trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 18:35 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Kurban Bayramının 2'nci gününde polis ekipleri trafik denetimlerini sürdürdü.

Kayseri'de bayramda trafik denetimi

Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Kurban Bayramının 2'nci gününde polis ekipleri trafik denetimlerini sürdürdü.
Bayramın ikinci gününde polis ekipleri Kayseri-Ankara karayolu üzerinde trafik denetimi yaptı. Ekipler durdurdukları araçlarda sürücülerin ruhsatları ile ehliyetlerini kontrol etti. Ekipler ayrıca, bayram nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Araçlarda bulunan çocuklara ise, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Kırmızı düdük' kampanyası kapsamında kırmızı düdük verildi. Yol kontrollerini memnuniyetle karşılayan sürücüler, polis ekiplerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de bayramda trafik denetimiKayseri'de bayramda trafik denetimiKayseri'de bayramda trafik denetimiKayseri'de bayramda trafik denetimi

PARTNERİç organ mesajı nasıl yapılır?İç organ mesajı nasıl yapılır?
Emniyet Genel Müdürü, Tunceli'de güvenlik güçleriyle bayramlaştı (2)Emniyet Genel Müdürü, Tunceli'de güvenlik güçleriyle bayramlaştı (2)
Binali Yıldırım, Akçakoca'da sel bölgesindeBinali Yıldırım, Akçakoca'da sel bölgesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Hamamda korkunç olay! Çırpınmaya başlayınca...

Hamamda korkunç olay! Çırpınmaya başlayınca...

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Korkunç olay! Asansör 6'ıncı katta yere çakıldı

Korkunç olay! Asansör 6'ıncı katta yere çakıldı

İki asırdır sürdürülen gelenek! Kuyruğun sonu gözükmüyor

İki asırdır sürdürülen gelenek! Kuyruğun sonu gözükmüyor

Piknik ateşi ormanı yaktı

Piknik ateşi ormanı yaktı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir

Bakanlık duyurdu! 1 terörist öldürüldü

Tatil beldesi tamamen doldu! Akın ettiler, adım atacak yer kalmadı

Tatil beldesi tamamen doldu! Akın ettiler, adım atacak yer kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.