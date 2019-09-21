HABER

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, önceki gün DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Iraklı Suphi Huveytli, A.A.Y., A.T. ve R.E.'nin kaldığı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 kişi gözaltına alınırken, evlerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. TEM'de 2 gün süren sorgularının ardından DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli ve diğer 3 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Fındık satışı tartışmasında arkadaşını öldürdüFındık satışı tartışmasında arkadaşını öldürdü
Burhaniye'de ağıl yangını: 42 keçi telef olduBurhaniye'de ağıl yangını: 42 keçi telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.