HABER

Kayseri'de engellilere özel merkez kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 16:13 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle temeli atılan merkezde, oyun alanları, kütüphane, spor sahası, yarı olimpik yüzme ve hidroterapi havuzları ile mini seralar yer alacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Özderici Vakfı iş birliğiyle engelli çocuklar için kurulacak "Engelsiz Yaşam Merkezi"nin temeli atıldı.

Vali Şehmus Günaydın, Talas Bulvarı'ndaki temel atma töreninde, merkezin, engellilerin hayatını kolaylaştıracağını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de projeyle hayırlı bir işe imza atacaklarını söyledi.

Burasının, Türkiye'deki en büyük engelsiz yaşam merkezi olacağını belirten Çelik, "Hedefimiz, engelli kardeşlerimiz için en mükemmel yaşam merkezini kurmak. Bu merkez toplumsal anlamda, engelli kardeşlerimizi hayata hazırlayacak." dedi.

Merkez için ayrılan arsanın 20 dönüm olduğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Değeri yaklaşık 40 milyon lira. Ulaşım imkanı kolay olduğundan bu yeri tercih ettik. 10 bin 500 metrekare kapalı alanda inşaatı yapacağız. 9 bloktan oluşan merkezde 670 metrekarelik spor sahası, 315 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, hidroterapi havuzu, mini spor sahaları, tedavi görecek çocuklar için bahçede mini seralar, oyun alanları, kütüphane, il dışından gelecek aileler için misafirhaneler yapılacak."

Çelik, merkezde her yaş grubu için 4 ayrı eğitim bloku yapılacağını, çocuklar için her şeyi düşündüklerini belirtti.

Hayırsever Besime Özderici'nin oğlu Ahmet Özderici'nin de hazır bulunduğu törende, dua edilerek merkezin temeli atıldı.

PARTNERAvrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!Avrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandıMGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Üniversite öğrencilerinden Yeni Zelanda eylemiÜniversite öğrencilerinden Yeni Zelanda eylemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Engelsiz Yaşam Merkezi Kayseri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Kayseri Valisi Şehmus Günaydın

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Şırnak'tan kahreden haber

Şırnak'tan kahreden haber

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İran ile kritik operasyon görüşmesi

Operasyondan ilk kare geldi

İlkokulda korkutan anlar! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İlkokulda korkutan anlar! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adana'da terör propagandası operasyonu: 11 gözaltı

Adana'da terör propagandası operasyonu: 11 gözaltı

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.