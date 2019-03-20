Kayseri'de engellilere özel merkez kuruluyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Özderici Vakfı iş birliğiyle engelli çocuklar için kurulacak "Engelsiz Yaşam Merkezi"nin temeli atıldı.

Vali Şehmus Günaydın, Talas Bulvarı'ndaki temel atma töreninde, merkezin, engellilerin hayatını kolaylaştıracağını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de projeyle hayırlı bir işe imza atacaklarını söyledi.

Burasının, Türkiye'deki en büyük engelsiz yaşam merkezi olacağını belirten Çelik, "Hedefimiz, engelli kardeşlerimiz için en mükemmel yaşam merkezini kurmak. Bu merkez toplumsal anlamda, engelli kardeşlerimizi hayata hazırlayacak." dedi.

Merkez için ayrılan arsanın 20 dönüm olduğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Değeri yaklaşık 40 milyon lira. Ulaşım imkanı kolay olduğundan bu yeri tercih ettik. 10 bin 500 metrekare kapalı alanda inşaatı yapacağız. 9 bloktan oluşan merkezde 670 metrekarelik spor sahası, 315 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, hidroterapi havuzu, mini spor sahaları, tedavi görecek çocuklar için bahçede mini seralar, oyun alanları, kütüphane, il dışından gelecek aileler için misafirhaneler yapılacak."

Çelik, merkezde her yaş grubu için 4 ayrı eğitim bloku yapılacağını, çocuklar için her şeyi düşündüklerini belirtti.

Hayırsever Besime Özderici'nin oğlu Ahmet Özderici'nin de hazır bulunduğu törende, dua edilerek merkezin temeli atıldı.

