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İsrail'den Türkiye'ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar! Organ ticareti şebekesinin organizatörü bakın kim çıktı

03.05.2024 10:23
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İsrail'den Türkiye'ye sağlık turizmi bahanesiyle gelen 7 kişinin pasaportları incelendi, Türkiye-Suriye-İsrail üçgenindeki skandal deşifre oldu. Adana polisi organ ticareti yapan şebekeyi çökertti. Aralarında kadınların da bulunduğu organ ticareti şebekesinin organizatörü turizm acentesi patronu çıktı!

İsrailli organ ticareti şebekesi sahte pasaportla yakayı ele verdi. Adana polisi soruşturmayı derinleştirdi, Suriyeli şüphelilerin böbreklerini para karşılığı sattığı belirlendi. Nakil işleminin gerçekleşebilmesi için alıcı İsrailli E.A.M. (28) ve S.A.S.’nin (68) akrabası gibi gösterilerek sahte pasaport düzenlendiği tespit edildi. İddiaya göre şahıslar böbrekleri 1 milyon liraya satın aldı.

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TÜRKİYE'YE "SAĞLIK TURİZMİ" İÇİN GELDİLER

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir ay önce sağlık turizmi için İsrail’den ülkeye gelen 7 kişinin pasaportunda yaptığı incelemede, 2’sinin sahte olduğunu tespit etti.

Adana Havalimanı’ndan alınan güvenlik kameralarından detaylı görüntü ve fotoğraf incelemesi yapan ekipler, İsrailli gibi gösterilen 2 kişinin aslında Suriye uyruklu Z.M.Z. (21) ve A.S. (20) olduğunu tespit etti.

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SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, Suriye uyruklu şüphelilerin böbreklerini para karşılığı sattığını, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için de alıcı İsrailli E.A.M. (28) ve S.A.S.’nin (68) akrabası gibi gösterilerek sahte pasaport düzenlendiğini tespit etti.

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ORGAN TİCARETİ DEŞİFRE OLDU

Bu bilgiler doğrultusunda ekiplerin başlattığı teknik ve fiziki takibin ardından Türkiye, İsrail ve Suriye üçgenindeki ‘organ ticareti’ şebekesi deşifre oldu.

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ORGANİZATÖR TURİZM ACENTESİ PATRONU ÇIKTI

Ayrıca polisin yaptığı incelemede 7 şüphelinin yanı sıra Türkiye’deki organizatörlerin de turizm acentesi patronu M.A.U. (58), A.K. (31) ile E.D. (51) ve F.Ö. (49) isimli kadınlar olduğu belirlendi. Şebekenin İsrail ayağını ise M.A.S.’nin (32) yönettiği tespit edildi. Bu bilgiler üzerine harekete geçen polis, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 65 bin dolar, 10 bin 400 TL, 994 İsrail Şekeli, çok sayıda sahte pasaport ile dijital materyal ele geçirildi. Şahısların, böbrekleri 1 milyon lira karşılığında aldıkları öne sürüldü.

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Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İsrail organ organ mafyası
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