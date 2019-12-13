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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:32 | Son Güncelleme

KAYSERİ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kayseri merkezli Ankara, Aydın ve Manisa'da, FETÖ/PDY'nin adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda operasyonel hatlar üzerinden 'mahrem imamlar' ile iletişim içinde oldukları belirlenen Adalet Bakanlığı personeli 8 kişi gözaltına alındı. Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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