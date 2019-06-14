Toplumda sığınmacılarla ilgili yanlış algıların olduğunu belirten Taşcı, Türkiye'de sığınmacı konumunda bulunan Suriyelilerin üniversitelere sınavsız girdikleri, araçları için vergi ödemedikleri, TOKİ konutlarından aldıkları şeklindeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bunların kanunlara aykırı iddialar olduğunu anlattı.

Uyum konusunun bu noktada önem kazandığını anlatan Beşkat, gelişmiş ülkelerde zorunlu olarak yabancı uyruklu kişilerin uyum kurslarına gönderildiğini kaydetti.

Çalıştay, yabancıların hakları, yükümlülükleri ve sosyal uyumları, yabancıların sosyal uyumları ve doğru bilinen yanlışlar, hak ve mükellefiyetlerin uygulanabilmesi için takip edilecek süreçler ve ilgili kurumlar, MEB tarafından yabancıların okul kaydı ve yönlendirme işlemleri, yabancıların uyum güçlükleri, nedenleri ve saha gözlemleri konularında yapılan sunumlarla devam etti.

