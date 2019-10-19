Kayseri'de Toplu Açılış Töreni

KAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak, bu yolda ilerliyoruz. Sayın Devlet Bey ile birlikte bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu mücadelemiz, inşallah 2023 başkanlık seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde aynı kararlılıkla devam edecek." dedi. Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti. Kayseri'de bugün açılışı yapılan projeler hakkında da bilgi veren, yatırımlar ve hizmetlerin çok olması sebebiyle açılışları da toplu bir şekilde gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, "Bugün de Kayseri'de tamamlanan ve toplam yatırım bedeli 1 katrilyon 798 trilyon olan 139 projenin açılışını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu. Açılışı yapılacak projelere değinen Erdoğan, her zamanki gibi önce eğitimle başladıklarını, bu kapsamda çeşitli ilçelerde inşası tamamlanan anaokulu, ilkokul ve lise ile bu okullara ait spor salonları, öğrenci pansiyonu gibi eserlerden oluşan 81 milyon liralık eğitim yatırımının açılışını yaptıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşımda ise Derevenk Viyadüğü, Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşağı, İncesu-Himmetdede-Kayseri yolu ile Bünyan köprülü kavşağı 419 milyon liralık yatırımı; TOKİ tarafından tamamlanan Melikgazi'de 834 adet konutu ve sosyal tesisleri ile İncesu'da 200 ve 643 konutluk 2 projenin de resmi açılışını bugün gerçekleştirdiklerini aktardı. Aynı zamanda TEİAŞ'ın iletişim hatları, DSİ'nin sulama tesisleri, çeşitli kurumların hizmet binaları, Tarım ve Orman Bakanlığının desteklediği hayvancılık tesisleri, özel sektöre ait 14 ayrı tesis, Büyükşehir Belediyesince tamamlanan 25 ayrı altyapı ve üstyapı yatırımları, Kayserigaz'ın 10 ilçedeki altyapı çalışmaları, Kocasinan, Melikgazi, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, Özvatan, Tomarza ile Yeşilhisar Belediyelerinin yatırımlarının da bugün yapılan açılışlarla hizmete sunduklarını belirten Erdoğan, emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, tüm bu eser ve hizmetlerin Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. - "Millet Bahçeleri şehrimizin çehresini değiştirecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'ye son 17 yılda toplamda 27 milyon liralık yatırım yaptıklarına dikkati çekerek, devam eden ve yakında başlayacak olan yatırımlar hakkında da şu bilgileri paylaştı: "AK Parti hükümeti döneminde Melikgazi ve Kocasinan Keykubat Millet Bahçeleri şehrimizin çehresini değiştirecek. Proje çalışmaları sürüyor, en yakın zamanda inşasına başlanacak. Şehir hastanemizi açmıştık. Develi, Bünyan ve Yahyalı'da toplam 300 yataklı devlet hastanelerimizin de inşaatı sürüyor. Develi Batı ve Kuzey Çevre Yolu'nu önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Niğde Otoyolu bağlantısını, Ürgüp-Niğde yol ayrımı arasını, Boğazlıyan Felahiye yolunu da seneye bitiriyoruz. Hızlı trenin proje çalışmaları tamamlandı, ihale aşamasına gelindi. İhalesini yaparak adımı atacağız. Havalimanımızın genişletilmesiyle proje de tamamlandı, ihale aşamasına getirdik. Anafartalar Yüksek Hızlı Tren Garı tramvay hattının ihalesini ise yıl bitmeden yapmayı planlıyoruz." Bunların sadece birkaç örnek olduğunu, daha birçok alanda yeni hizmetlere, yatırımlara ilişkin çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, "Şöyle bir dönüp baktığımızda bugün Kayseri'nin sahip olduğu gurur verici neredeyse eserlerin tamamına yakınının AK Parti döneminde şehrimize kazandırıldığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erciyes Kayak Merkezi, raylı sistem, stadyum ve spor merkezleri, organize sanayi bölgeleri gibi bugüne kadar Kayseri'ye yapılan yatırımlardan örnekler veren Erdoğan, "Kayseri bizim yanımızda güçlü şekilde durdukça hizmetlerimiz katlanarak devam edecek. Çünkü bizim siyasetteki özellikle varlık sebebimiz, gayemiz milletimize hizmetkar olmaktır. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik, efendi olmaya değil." diye konuştu. - "Cumhur İttifakı olarak, bu yolda ilerliyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserililere 31 Mart seçimlerinde verdikleri destek için teşekkürlerini ileterek, "Cumhur İttifakı olarak, bu yolda ilerliyoruz. Sayın Devlet Bey ile birlikte bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Kendilerine Allah şifalar versin. Bu mücadelemiz, inşallah 2023 başkanlık seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde aynı kararlılıkla devam edecek. 2024 yerel seçimlerinde de inşallah devam edecek." ifadelerini kullandı. - Notlar Törenin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki binalara "Korkaklar zafer anıtı dikemez", "Bütün dünya sana hasta, tarih yazdın Orta Doğu'da, Gadanı alırım büyük usta" pankartları asıldı.

Açılış töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın da birer konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gazla buluşan Tomarza ilçesine video konferansla canlı bağlanarak, Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile görüştü. Erdoğan, "Eserin 56 milyon liraya mal oldu. Artık Tomarza'da doğal gazına kavuşmuş oldu. Şimdi 6 ilçeyi de inşallah bu dönemde tamamlayacağız." dedi. "Doğal gazı ateşlemeye hazır mıyız" diye soran Erdoğan, "Arkadan Felahiye geliyor, Özvatan, Sarıoğlan, Akkışla, Sarız, Pınarbaşı onlar da geliyor. İnşallah trenle ilgili ihale hazırlıkları yapılıyor." diye konuştu. Konuşmasının ardından törene katılan bakanlar Kurum, Selçuk, Akar, Turhan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Bülent Arınç ve Yıldırım Akbulut ile diğer katılımcılarla açılış kurdelesi keserek, 139 yatırımın toplu açılışını gerçekleştirdi.