KAYSERİ (AA) - Kayseri'de meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işçileri taşıyan ve sürücüsü belirlenemeyen 38 P 0884 plakalı işçi servisi, Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yoğun yağmur yağışının etkisiyle refüje çıktı.
Kazada yaralanan servisteki 3 işçi, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Aynı yerde İdris Aksu'nun kullandığı 38 FV 138 plakalı kamyonet yol ortasına devrildi.
Kamyonetin arkasındaki bir otomobilin kamyona çarpmamak için aniden durması üzerine 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Aksu, Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü.
Kayseri'de trafik kazaları: 4 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum