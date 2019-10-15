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Kayseri'deki "yol vermeme" kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 20:03 | Son Güncelleme

Kocasinan ilçesinde dün, yol vermeme nedeniyle çıkan kavgada iki kardeşten birini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de dün "yol vermeme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kocasinan ilçesi Argıncık 3799. Sokak'ta, yol vermeme nedeniyle çıkan kavgada Ahmet Ulutekin'i yaraladığı, kardeşi Tercan Ulutekin'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Emre G.'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocasinan ilçesinde dün meydana gelen olayda, Emre G. ile Tercan ve Ahmet Ulutekin kardeşler arasında yol vermeme meselesinden çıktığı belirtilen kavgada bıçaklanan Tercan Ulutekin olay yerinde hayatını kaybetmiş kardeşi ise yaralanmıştı.

Emre G. olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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