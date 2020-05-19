Kayyum: HDP'li belediye başkanlarından dördü gözaltı sonrası ev hapsine alındı

Cumartesi günü düzenlenen "terör operasyonu" kapsamında gözaltına alınan ve görevden alınan HDP'li eski Siirt Belediyesi Eş Başkanları Berivan Helen Işık ve Dara Turhan, eski Baykan Belediyesi Eş Başkanları Ramazan Sarsılmaz ve Özden Gülmez ile eski Kurtalan Belediyesi Eş Başkanı Baran Akgül, sabah saatlerinde tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Berivan Helen Işık, Ramazan Sarsılmaz, Özden Gülmez ve Baran Akgül mahkeme kararıyla ev hapsine alındı. Dara Turhan'ın yanı sıra, eski Kurtalan Belediyesi Eş Başkanı Esmer Baran, Siirt Belediyesi Özel Kalem Müdürü Beşir Aksu, belediye personeli Eşref Tekin ve Resul Kaçar, meclis üyesi Gülçin Tüner ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. BBC Türkçe'ye konuşan HDP Siirt Milletvekili Sıddık Taş, belediye başkanları hakkında daha önceki tarihlerde yapılmış basın açıklamaları, seçim sürecinde yapılan konuşmalar ve belediyeye alınan bazı personel nedeniyle soruşturma açılıp iddianame hazırlandığını söyledi. Sıddık Taş, başkanların bunun üzerine gözaltına alındıklarını ve yerlerine kayyum atandığını belirtti.

HDP milletvekili Beştaş: Sahte ve uyduruk iddianame**lerle gözaltına alındılar** HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ise belediye başkanlarının "sahte ve uyduruk iddianamelerle" gözaltına alındığını söyledi. Meral Danış Beştaş, "17 saattir yasak sorgu yöntemleri uygulanmıştır, bu eziyet ve kötü muameledir. Savcı ifadesini alınca özgür ve rahat koşulları sağlamak zorundadır. Bir şehrin iradesinin gasp edilmesinin neresinin hukukla ilgisi var ki siz kalkmış bir de bunları söylüyorsunuz diye sorabilirsiniz ama biz bunları söyleyerek tarihe bu kötü muameleleri not düşmüş olalım. Bu halkı hukuksuzluğa, zulme alıştırmaya çalışıyorlar ama bu halk on yıllardır iradesinin özgürlüğün peşinde" dedi. Beştaş, Kurtalan Belediye Eş Başkanı Baran Akgül hakkında bazı medya kanallarında "bombacı başkan" iddiasıyla haber yapıldığını belirterek şunları söyledi: "Dört gündür yandaş medya alçakça bir yayın yaparak Baran Akgül'ü 'Bombacı başkan' diye tüm Türkiye'ye bu karalama ile lanse ettiler. Bu haberi kim verdiyse savcıların onlar hakkında tutuklama kararı vermesi gerek.