Kaz ayakları ve kırışıklıklarınızdan kurtulun! 2 malzemeli maske ile 10 yaş gençleşeceksiniz

Yaş aldıkça ortaya çıkan cilt kırışıklığı ve kaz ayaklarına karşı alınacak ne önemli tedbirlerden biri de düzenli olarak nemlendirmek. Bunun yanında oldukça etkili olan cilt maskelerine de sıklıkla başvuruluyor. Evde yapılan basit bir cilt maskesi ciltte botoks etkileri yaratabiliyor. Yaşlılık izlerini silip süpüren bu maske tarifi yumuşacık bir cilt sağlıyor.

Göz çevresi cildimizin en hassas bölgesi. Doğru cilt bakımı ve doğru göz kremleriyle yaş aldıkça ortaya çıkan kırışıklık problemleri kontrol altına alınabilir.

BOTOKS ETKİLİ MASKE TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı bal

1 yumurtanın akı

Uygulanışı