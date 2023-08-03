Kaz ayakları ve kırışıklıklarınızdan kurtulun! 2 malzemeli maske ile 10 yaş gençleşeceksiniz

Yaş aldıkça ortaya çıkan cilt kırışıklığı ve kaz ayaklarına karşı alınacak ne önemli tedbirlerden biri de düzenli olarak nemlendirmek. Bunun yanında oldukça etkili olan cilt maskelerine de sıklıkla başvuruluyor. Evde yapılan basit bir cilt maskesi ciltte botoks etkileri yaratabiliyor. Yaşlılık izlerini silip süpüren bu maske tarifi yumuşacık bir cilt sağlıyor.
Göz çevresi cildimizin en hassas bölgesi. Doğru cilt bakımı ve doğru göz kremleriyle yaş aldıkça ortaya çıkan kırışıklık problemleri kontrol altına alınabilir.
BOTOKS ETKİLİ MASKE TARİFİ
Malzemeler
- 2 yemek kaşığı bal
- 1 yumurtanın akı
Uygulanışı
- Önce yumurtanın akıyla sarısını ayırarak işe başlıyoruz.
- Bir kaseye ayırdığınız yumurta aklarını iyice çırparak köpürtün.
- Ardından içine iki yemek kaşığı balı ekleyin.
- İki malzemeyi iyice karıştırdıktan sonra maskeniz hazır.
- Bu maskeyi yüzünüze ve özellikle kaz ayaklarının olduğu bölgeye iyice yedirin.
- 10-15 dakika kadar karışımı yüzünüzde beklettikten sonra ılık suyla iyice temizleyin ve durulayın.
- Bu maskeyi haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz. Düzenli kullandığınız takdirde 1 ay içinde cildinizin daha genç bir görünüme kavuştuğunu fark edeceksiniz.