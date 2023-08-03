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    4. Kaz ayakları ve kırışıklıklarınızdan kurtulun! 2 malzemeli maske ile 10 yaş gençleşeceksiniz

    Kaz ayakları ve kırışıklıklarınızdan kurtulun! 2 malzemeli maske ile 10 yaş gençleşeceksiniz

    03.08.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yaş aldıkça ortaya çıkan kırışıklık ve kaz ayakları ciltte istenmeyen görüntüye sebep olabiliyor. Özellikle kaz ayakları yaşımızdan çok daha büyük görünmemize neden olabiliyor. Cildiniz ışıl ışıl parlaması için doğru cilt bakımı ve cildin ihtiyaç duyduğu nem miktarına ulaşmasını sağlamalısınız. Evde yapılan cilt maskesinin 10 yaş gençleştirdiği iddia ediliyor.

    Yaş aldıkça ortaya çıkan cilt kırışıklığı ve kaz ayaklarına karşı alınacak ne önemli tedbirlerden biri de düzenli olarak nemlendirmek. Bunun yanında oldukça etkili olan cilt maskelerine de sıklıkla başvuruluyor. Evde yapılan basit bir cilt maskesi ciltte botoks etkileri yaratabiliyor. Yaşlılık izlerini silip süpüren bu maske tarifi yumuşacık bir cilt sağlıyor.

    Göz çevresi cildimizin en hassas bölgesi. Doğru cilt bakımı ve doğru göz kremleriyle yaş aldıkça ortaya çıkan kırışıklık problemleri kontrol altına alınabilir.

    before after

    BOTOKS ETKİLİ MASKE TARİFİ

    Malzemeler

    • 2 yemek kaşığı bal
    • 1 yumurtanın akı

    Kaz ayakları ve kırışıklıklarınızdan kurtulun! 2 malzemeli maske ile 10 yaş gençleşeceksiniz

    Uygulanışı

    • Önce yumurtanın akıyla sarısını ayırarak işe başlıyoruz.
    • Bir kaseye ayırdığınız yumurta aklarını iyice çırparak köpürtün.
    • Ardından içine iki yemek kaşığı balı ekleyin.
    • İki malzemeyi iyice karıştırdıktan sonra maskeniz hazır.
    • Bu maskeyi yüzünüze ve özellikle kaz ayaklarının olduğu bölgeye iyice yedirin.
    • 10-15 dakika kadar karışımı yüzünüzde beklettikten sonra ılık suyla iyice temizleyin ve durulayın.
    • Bu maskeyi haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz. Düzenli kullandığınız takdirde 1 ay içinde cildinizin daha genç bir görünüme kavuştuğunu fark edeceksiniz.
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