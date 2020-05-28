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Kaza sonrası kendisini unuttu her yerde köpeğini aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 01:17 | Son Güncelleme

İstanbul’un Maltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında köpeği kaybolan kadın polis ekiplerine de yardım etmesi için yalvardı. Uzun süre çevrede bağırarak zorluk çıkaran kadın köpeğinin bulunmasıyla sakinleşti.

Kaza sonrası kendisini unuttu her yerde köpeğini aradı

Kaza, saat 23.20 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Büyükyalı Köprüsü altında meydana geldi. A.İ. yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden N.Ş. idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.

Kazada otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken kamyonet yoldan çıktı. Otomobil içinde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken araçtaki köpek olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAÇAN KÖPEĞİNİN BULUNMASI İÇİN SEFERBER OLDU

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında otomobilde kaza sonrası yaralanan kadın, araçtan kaçan köpeğinin bulunması için seferber oldu. Uzun süre çevrede bağırarak köpeğini arayan kadın polis ekiplerine de yardım etmesi için yalvardı. Bu sırada muhabirlere de saldıran kadın, köpeğinin bulunması üzerine sakinleşti ve olay yerinden ayrıldı.

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEMEKTE ISRAR ETTİ

Trafik polisleri kazanın nasıl olduğunu anlamak için görgü tanıklarını dinledikten sonra sürücülere alkol testi yapmak istedi. İçerisinde üç kişinin bulunduğu ve kamyonete çarptıktan sonra kaldırımı aşarak yeşil alana uçan otomobilin sürücüsü A.İ., ambulansta alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine zorluk çıkardı. Israrla alkolmetreyi üflemeyen sürücü, aracı bir başkasının sürdüğünü iddia etti. Alkolmetreyi üflemeyen sürücünün alkollü olup olmadığı hastanede yapılacak kan testiyle ortaya çıkacağı öğrenildi. (İHA)

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