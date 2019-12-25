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  3. Kaza yapan aracı kurtarma yolunda kaza yaptı; hayatını kaybetti

Kaza yapan aracı kurtarma yolunda kaza yaptı; hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 14:18 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde kaza yapan aracı kurtarmak için gelen oto kurtarıcı, kamyon ile çarpıştı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde kaza yapan aracı kurtarmak için gelen oto kurtarıcı, kamyon ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza Eski Foça yolu Bahadır Boğazı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Menemen istikametinden Foça Bağarası Mahallesi’nde gerçekleşen bir kazada, olaya karışan aracı kurtarmak için yolda seyir halinde olan Mustafa Akcan yönetimindeki 45 DJ 171 plakalı oto kurtarıcı ile karşı yönden gelen S.Ç. yönetimindeki 35 ENP 51 plakalı kamyon ile çarpıştı. Meydana gelen kazanın ardından olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri oto kurtarıcı kamyonet sahibi Mustafa Akcan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Akcan’ın cansız bedeni olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mustafa Akcan’a çarpan kamyonun sürücüsü S.Ç. ise ağır yaralı olarak Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.Ç. adlı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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