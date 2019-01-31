HABER

Kazada 2 kızını kaybeden anne, duruşmada gözyaşlarına boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 13:36 | Son Güncelleme

MERSİN'de, otomobiliyle Evrim(9) ve Ekin Çakmakçı(6) kardeşlere çarparak, ölümlerine neden olduğu iddiası ile tutuklanan Ramazan Topal'ın(68) yargılanmasına devam edildi.

Kazada 2 kızını kaybeden anne, duruşmada gözyaşlarına boğuldu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, otomobiliyle Evrim(9) ve Ekin Çakmakçı(6) kardeşlere çarparak, ölümlerine neden olduğu iddiası ile tutuklanan Ramazan Topal'ın(68) yargılanmasına devam edildi. Çocukların annesi Özlem Çakmakçı, duruşmada, "15 gün önce karne verildi. Karne günü araba beni okula değil mezarlığa götürdü. Şimdi tahliye istiyorlar. Benim tahliyem ne olacak?" diyerek, gözyaşı döktü.
Geçen yıl 2 Temmuz'da meydana gelen kazada Ramazan Topal, 33 AET 61 plakalı otomobili ile Toroslar ilçesi Gözne Yolu Sarnıç Tesisleri yakınında Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşler ile yanlarında bulunan kuzenleri İlknur Emine Yalçın'a çarptı. İki kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, Yalçın ağır yaralandı. Kaza sonrası gözaltına alınıp tutuklanan Ramazan Topal hakkında Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen 2'nci duruşmasına tutuklu sanık Ramazan Topal ile ölen kardeşlerin annesi Özlem, babası Ali Çakmakçı ve taraf avukatları katıldı.
'TAHLİYE TALEBİ'
Müvekkilinin bu zamana kadar hiç ceza almadığını ve kaza yerinden kaçmadığını dile getiren Topal'ın avukatı, sanığın adli kontrol veya kefaletle serbest bırakılmasını istedi. Ailenin avukatı ile duruşma savcısı ise sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.
'ENKAZDAN ÇIKAMADIM'
Duruşmaya kızlarının fotoğrafı ile katılan anne Özlem Çakmakçı, gözyaşları içerisinde; "2 Temmuz'da benim için hayat durdu. Ben yaşamıyorum, her gün ölüyorum. 15 gün önce karne verildi. Karne günü araba beni okula değil mezarlığa götürdü. 'Siz gelemiyorsanız ben size gelirim' dedim. Kızlarımın fotoğraflarını tişörtüme bastırdım. Göğsümde taşıyorum. 2 Temmuz'da deprem oldu, iki çocuğumu kaybettim ama ben enkazdan çıkamadım. Şimdi tahliye istiyorlar. Benim tahliyem ne olacak? Ölsem ölemiyorum. Yaşasam ne olacak? Ramazan bir şekilde dışarı çıkacak. Benim mahpusluğum ne olacak?" dedi.
Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Kazada 2 kızını kaybeden anne, duruşmada gözyaşlarına boğulduKazada 2 kızını kaybeden anne, duruşmada gözyaşlarına boğulduKazada 2 kızını kaybeden anne, duruşmada gözyaşlarına boğuldu

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Boşanma aşamasındaki eşini yüzüne kafa atıp, dövdüBoşanma aşamasındaki eşini yüzüne kafa atıp, dövdü
Sulama kanalına düşen okul müdür yardımcısının cesedi bulunduSulama kanalına düşen okul müdür yardımcısının cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi

Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.