Kazada ölen Ebrar’ın annesi konuştu! 'Ben yerde yatarken şoför üstümden atlayıp kaçtı'

Kaza, 17 Haziran Çarşamba günü, Osmangazi ilçesi Gümüştepe Mahallesi´nde meydana geldi. Filiz Deniz, kızı Ebrar Nisa Deniz´i bisiklete binmesi için evlerinin bulunduğu sokağa çıkardı. Çöp kamyonunun sokağa döneceğini fark eden Filiz Deniz, kızı ile birlikte yolun kenarına geçti. Sokağın başında bir süre bekledikten sonra aracı çalıştırıp hareket eden Ünsal Akdemir (50), anne ve kızına çarptı. Anne kız, kamyonun altında kalırken, çevredekilerin uyarıları üzerine Ünsal Akdemir, geri manevra yaptı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin yardımıyla çıkarılan anne ve kızı Bursa Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak küçük Ebrar Nisa, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ayaklarında kırıklar oluşan Filiz Deniz ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Ünsal Akdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir çocuğun ölümüne ve annesinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu Ünsal Akdemir’in yargılanmasına başlandı. Akdemir, duruşmaya Bursa E Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları ve Ebrar Nisa Deniz’in annesi Filiz Demir ile babası Saim Deniz katıldı.