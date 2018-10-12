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Kazada ölen üniversiteli Şamil, organlarıyla 4 kişiye umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 01:41 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Manyas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisi Şamil Karabacak (23), organlarıyla 4 hastaya umut oldu.

Kazada ölen üniversiteli Şamil, organlarıyla 4 kişiye umut oldu

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Manyas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisi Şamil Karabacak (23), organlarıyla 4 hastaya umut oldu.
İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu öğrencisi Şamil Karabacak, memleketi Manyas'ta geçen 30 Eylül'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Karabacak'ın, kazadan 10 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Karabacak'ın ailesi, yapılan görüşmeler sonunda çocuklarının organlarını bağışlamayı kabul etti.
Hastanede yapılan operasyonun ardından Karabacak’ın kalbi, İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, karaciğeri Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 2 böbreği de Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören hastalara nakledilmek üzere götürüldü.
Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Burhan Akman, organ naklinin önemine değinerek gencin ailesine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Akman "Yakınlarına böyle bir organ nakline vesile oldukları için minnet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bir kişi, organlarıyla 4 kişinin canına can katmış olacak. Organ bağışı konusunda tüm halkımızı bilinçlendirmek ve bunu yaygınlaştırmak için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz" dedi.

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Kazada ölen üniversiteli Şamil, organlarıyla 4 kişiye umut olduKazada ölen üniversiteli Şamil, organlarıyla 4 kişiye umut olduKazada ölen üniversiteli Şamil, organlarıyla 4 kişiye umut oldu

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