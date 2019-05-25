Kazada sürücü ve eşi öldü, gelinleri yaralandı

Mehmet ALTINTAŞ/ GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ali Osman Öztürk (62) ile eşi Hamide Öztürk (72) yaşamını yitirdi, gelinleri ve diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Gediz'e bağlı Altınkent ve Gümele köyleri arasındaki kavşakta meydana geldi. İbrahim Türkmen yönetimindeki 43 EY 828 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Ali Osman Öztürk'ün kullandığı 43 VA 997 plakalı otomobile sol tarafından çarptı. Araçların büyük hasar gördüğü kazada, sürücü Öztürk ve eşi Hamide Öztürk olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan, çiftin gelini Güldalı Öztürk ile diğer aracın sürücüsü İbrahim Türkmen ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölen Öztürk çiftinin cesetleri ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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