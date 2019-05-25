HABER

Kazada sürücü ve eşi öldü, gelinleri yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 17:23 | Son Güncelleme

 KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ali Osman Öztürk (62) ile eşi Hamide Öztürk (72) yaşamını yitirdi, gelinleri ve diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Kazada sürücü ve eşi öldü, gelinleri yaralandı

Mehmet ALTINTAŞ/ GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ali Osman Öztürk (62) ile eşi Hamide Öztürk (72) yaşamını yitirdi, gelinleri ve diğer aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Gediz'e bağlı Altınkent ve Gümele köyleri arasındaki kavşakta meydana geldi. İbrahim Türkmen yönetimindeki 43 EY 828 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Ali Osman Öztürk'ün kullandığı 43 VA 997 plakalı otomobile sol tarafından çarptı. Araçların büyük hasar gördüğü kazada, sürücü Öztürk ve eşi Hamide Öztürk olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan, çiftin gelini Güldalı Öztürk ile diğer aracın sürücüsü İbrahim Türkmen ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölen Öztürk çiftinin cesetleri ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI

Kazada sürücü ve eşi öldü, gelinleri yaralandıKazada sürücü ve eşi öldü, gelinleri yaralandıKazada sürücü ve eşi öldü, gelinleri yaralandı

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Ağrı'da uyuşturucu ticaretine 18 tutuklamaAğrı'da uyuşturucu ticaretine 18 tutuklama
PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu (3)PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.