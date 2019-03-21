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Kazada yaralanan çocuğun, hemşireyle 'iğne' pazarlığı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 15:49 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan çocuğun, hemşireyle 'iğne' pazarlığı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Hafif yaralanan Mustafa Menderes Özdemir (5), ambulansa bindirilirken, "İğne yaptırmayacağım, bana iğne vurmayacaklar" diyerek hemşireyle pazarlık yaptı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Kahramanmaraş- Göksun Karayolu'nda meydana geldi. Üniversite yönüne giden Ahmet Faruk Taşçı yönetimindeki 46 AAT 435 plakalı otomobil, kavşakta Menderes Ak'ın kullandığı 46 LE 361 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Ak'ın otomobili karşı şeride geçerek durabildi.
Kazada, sürücü Ahmet Faruk Taşçı ile diğer otomobilde Aynur Özdemir (29), çocukları Muhammed Kaan Özdemir (1) ve Mustafa Menderes Özdemir yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Mustafa Menderes Özdemir, ambulansa bindirilmek ağlayarak hemşireden iğne yapmamasını istedi. "İğne yaptıramayacağım, bana iğne vurmayacaklar" diyen minik Mustafa, sağlık görevlileri tarafından "Tamam sana iğne yapmayacağız, merak etme" denilerek sakinleştirildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada yaralanan çocuğun, hemşireyle 'iğne' pazarlığıKazada yaralanan çocuğun, hemşireyle 'iğne' pazarlığıKazada yaralanan çocuğun, hemşireyle 'iğne' pazarlığıKazada yaralanan çocuğun, hemşireyle 'iğne' pazarlığı

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