Kazada yaralanan Yunus polisinin beyin ölümü gerçekleşti (2)

ORGANLARI BAĞIŞLANDI
Bursa'da önceki gün, kullandığı motosikletin taksi ile çarpışması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 'Yunus' polisi Hayrettin Yılmaz'ın organları, doktorların yaptığı görüşmenin ardından ailesi tarafından bağışlandı. Yılmaz'ın organları operasyonla alınıp, doku ve kan grubu uygunluğuna göre acil bekleyen hastalara nakledilecek.
Görevi şehidi olan polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın cenazesinin, yarın Bursa Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenecek törenin ardından memleketi Kırşehir'de toprağa verileceği belirtildi.
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