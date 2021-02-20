HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kazadan sonra şoka girdi! TIR şoförünün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Kazadan sonra şoka girdi! TIR şoförünün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

20.02.2021 18:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kazadan sonra şoka girdi! TIR şoförünün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Düzce’de, bisikleti ile kavşaktan geçmeye çalışan Mehmet Özcan (75) TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın şokunu yaşayan TIR şoförü, aracının yanına oturup uzun süre bekledi.

Feci kaza, saat 16.30 sıralarında Düzce D-655 Karayolu Karaca kavşağı mevkiinde meydana geldi. Düzce’den Akçakoca yönüne giden Atilla Parlak yönetimindeki TIR, kırmızı ışık ihlali yaparak karşıya geçmeye çalıştığı öne sürülen bisikletli Mehmet Özcan’a çarptı.

DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Mehmet Özcan yaralanırken, sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Özcan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

5e94255f2472880eb473f4055fd9f1d3

UZUN SÜRE KAZANIN ŞOKUNU ÜZERİNDEN ATAMADI

Kazanın şokunu yaşayan TIR şoförü Atilla Parlak ise aracının yanında uzun süre oturarak bekledi. Parlak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

da3aa51e379f5ca92b718e678af2c4c8

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Son Dakika: 20 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 20 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
17 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 17?17 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 17?

En Çok Okunan Haberler

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Zonguldak ve Kayseri'de mutasyonlu virüs paniği!

Zonguldak ve Kayseri'de mutasyonlu virüs paniği!

Ünlü spiker görevinden istifa etti

Ünlü spiker görevinden istifa etti

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

Diğer Haberler

Berat Albayrak'ın avukatından açıklama: Karalama kampanyasına karşı yasal yola başvurulacak

Berat Albayrak'ın avukatından açıklama: Karalama kampanyasına karşı yasal yola başvurulacak

Son Dakika: 20 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde bir aydır hiç vaka görülmedi

Bir aydır vakaya hiç rastlanmadı!

Sultangazi'de gerginlik! İETT otobüsünün önünü kestiler

Sultangazi'de gerginlik! İETT otobüsünün önünü kestiler

Tepki çeken görüntü! Kısıtlanamayanlar soluğu Ortaköy Sahili'nde aldı

Tepki çeken görüntü! Kısıtlanamayanlar soluğu orada aldı

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren artacak

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren artacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.