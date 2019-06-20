HABER

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev selefi Nazarbayev'i kitabında anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:02 | Son Güncelleme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, ülkenin Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'i anlattığı "Tarih Yapan Adam" kitabı Ankara'da tanıtıldı - Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev: - "Kazakistan gerek bölgesinde gerekse dünyada özel bir model ülkedir. Söz konusu model, önceki kuşağın sağduyusunu ve genç neslin dinamizmini bir arada barındırmaktadır"

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, "Kazakistan gerek bölgesinde gerekse dünyada özel bir model ülkedir. Söz konusu model, önceki kuşağın sağduyusunu ve genç neslin dinamizmini bir arada barındırmaktadır." dedi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, ülkenin Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'i ve ülkenin yakın tarihini kaleme aldığı "Tarih Yapan Adam" kitabının tanıtım toplantısı Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Toplantıya, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'in yanı sıra Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türk Konseyi Aksakallar Konseyi Üyesi Büyükelçi Prof. Dr. Adil Ahmetov ile çok sayıda diplomat ve akademisyen katıldı.

- "Kazakistan bölgesinde ve dünyada özel bir modeldir"

Burada konuşan Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Kazakistan'ın bağımsızlık tarihinin, ülkenin Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in adıyla hayat bulduğunu belirterek, 9 Haziran'da halk tarafından ülkenin ikinci cumhurbaşkanı olarak seçilen Tokayev'in de başarılı bir diplomat ve güvenilir bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

Ülkenin siyasi gelişimini ve dış politikasını ele alan "Tarih Yapan Adam" kitabının önemine işaret eden Amreyev, "Kazakistan gerek bölgesinde gerekse dünyada özel bir model ülkedir. Söz konusu model, önceki kuşağın sağduyusunu ve genç neslin dinamizmini bir arada barındırmaktadır." diye konuştu.

Nazarbayev'in, Kazakistan'ın bölgesel bir güç ve uluslararası arenada önemli bir aktör olmasının yanı sıra Türk dünyasına çok önemli katkılar sağladığını dile getiren Amreyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisi ve Türk Konseyine üye ülkelerin kabulüyle, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'e "Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı" unvanı verildiğini hatırlattı.

Büyükelçi Saparbekuly, ülkenin kurucu cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in vizyonu ve attığı geleceğe dönük adımlarla Kazakistan'ın bugünkü bağımsız ve modern halini aldığını vurguladı.

Saparbekuly, 20 Mart 2019'dan bu yana Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Tokayev'in de çok deneyimli bir diplomat ve devlet adamı olduğunu belirterek, yeni dönemde de ülkesinin geleceğe dönük çizgisinin devam edeceğine dair inancını dile getirdi.

Büyükelçi Saparbekuly, "Tarih Yapan Adam" kitabının, Kazakistan'daki siyasi devamlılığı anlatan konusu ve yazarı itibarıyla önemli bir kaynak olduğunu söyledi.

- "Nazarbayev Türk dünyası ve dünya barışı için önemli bir liderdir"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Topçu da etkinlikte yaptığı konuşmada, bölgesel ve uluslararası krizlerin çözümünde Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in rolüne ve Kazakistan'ın yerine dikkati çekti.

Rol modellerin gelecek nesillere aktarılması açısından Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in, Nazarbayev'i anlattığı kitabın çok önemli olduğunu belirten Topçu, "Nazarbayev sadece ata yurdumuz Kazakistan için değil, Avrasya için, Türk dünyası için ve dünya barışı için önemli bir lider." dedi.

Kitabın tanıtım toplantısı kapsamında Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başdanışmanı Prof. Dr. Sencer İmer'in moderatörlüğünde Türkistan Vali Yardımcısı Malik Otarbayev, Türk Konseyi Kurucu Genel Sekreteri Büyükelçi Halil Akıncı, Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kanbolat ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman'ın sunumlarıyla panel düzenlendi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Yavuz sondaj gemisi, yola çıkıyor (2)Yavuz sondaj gemisi, yola çıkıyor (2)
Yüksek Hızlı Tren Projesinde gece gündüz mesaiYüksek Hızlı Tren Projesinde gece gündüz mesai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Dağlar bizimdir' diyenler bugün telsizle konuşamıyorlar

Bu sabah yakalanmıştı! Soylu'dan ilk açıklama

Son dakika DHKP/C operasyonu! Türkiye sorumlusu yakalandı

Terör örgütünün 'Türkiye sorumlusu' yakalandı!

Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı!

Nereye kaçacaklarını şaşırdılar! Vatandaşların yağmurla imtihanı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon! 6 kişi yakalandı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı! Polis havaya ateş açtı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.