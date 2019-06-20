Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev selefi Nazarbayev'i kitabında anlattı

Burada konuşan Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Kazakistan'ın bağımsızlık tarihinin, ülkenin Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in adıyla hayat bulduğunu belirterek, 9 Haziran'da halk tarafından ülkenin ikinci cumhurbaşkanı olarak seçilen Tokayev'in de başarılı bir diplomat ve güvenilir bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

- "Kazakistan bölgesinde ve dünyada özel bir modeldir"

Toplantıya, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'in yanı sıra Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türk Konseyi Aksakallar Konseyi Üyesi Büyükelçi Prof. Dr. Adil Ahmetov ile çok sayıda diplomat ve akademisyen katıldı.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, ülkenin Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'i ve ülkenin yakın tarihini kaleme aldığı "Tarih Yapan Adam" kitabının tanıtım toplantısı Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, "Kazakistan gerek bölgesinde gerekse dünyada özel bir model ülkedir. Söz konusu model, önceki kuşağın sağduyusunu ve genç neslin dinamizmini bir arada barındırmaktadır." dedi.

Ülkenin siyasi gelişimini ve dış politikasını ele alan "Tarih Yapan Adam" kitabının önemine işaret eden Amreyev, "Kazakistan gerek bölgesinde gerekse dünyada özel bir model ülkedir. Söz konusu model, önceki kuşağın sağduyusunu ve genç neslin dinamizmini bir arada barındırmaktadır." diye konuştu.

Nazarbayev'in, Kazakistan'ın bölgesel bir güç ve uluslararası arenada önemli bir aktör olmasının yanı sıra Türk dünyasına çok önemli katkılar sağladığını dile getiren Amreyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisi ve Türk Konseyine üye ülkelerin kabulüyle, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'e "Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı" unvanı verildiğini hatırlattı.

Büyükelçi Saparbekuly, ülkenin kurucu cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in vizyonu ve attığı geleceğe dönük adımlarla Kazakistan'ın bugünkü bağımsız ve modern halini aldığını vurguladı.

Saparbekuly, 20 Mart 2019'dan bu yana Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Tokayev'in de çok deneyimli bir diplomat ve devlet adamı olduğunu belirterek, yeni dönemde de ülkesinin geleceğe dönük çizgisinin devam edeceğine dair inancını dile getirdi.