Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Suriye operasyonuna ilişkin açıklama

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Suriye’de yürütülen ve 231 Kazak’ın kurtarıldığı operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Tokayev vatandaşların psikolojik tedavilerinin hemen başlayacağını belirtti.

Kazakistan özel kuvvetleri tarafından Suriye’de savaş bölgelerinde bulunan 156‘sı çocuk 231 Kazakistan vatandaşı büyük bir operasyonla kurtarıldı. Operasyon sonrası Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev açıklamalarda bulundu. 156’sı çocuk toplam 231 kişinin kurtarıldığı bilgisini onaylayan Tokayev, hasta olan vatandaşların sağlık kurumlarındaki tedavilerinin başladığını belirtti. Tokayev ayrıca kurtarılan vatandaşların psikolojik tedavilerinin hemen başlayacağını aktardı.

Rusya istihbaratı destek verdi

Rusya istihbaratının destek verdiği öğrenilen operasyonda Aktay şehrinden hareket eden ekipler Suriye’deki kamplara gitti. Burada önceden tespit edilen ve bekleyen Kazakistan vatandaşları tek tek ekiplerce alındı. Uçaklara bindirilen Kazaklar ülkelerine götürülerek burada tedavilerine başlanıldı.