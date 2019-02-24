Kazakistan'da Orta Çağ savaş teknikleri gösterisi

Esil Vali Yardımcısı Nurlan Omarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının tarihteki kahramanların toprak özgürlüğü için nasıl savaştıklarını göstermek olduğunu belirterek, "Bu gösteriler, bir sinema veya senaryo değil sporcuların katıldığı gerçek savaş teknikleri." dedi.