Kazakistan uyruklu kadının otelde darbedilerek öldürülmesi

Antalya'da Kazakistan uyruklu kız arkadaşı Nailia Nutfullina'yı otelde darbederek öldürdüğü gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası istenen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Altay Aksoy ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, çok sevdiği Nailia Nutfullina ile evlenmek için eşinden ayrıldığını söyledi.

Nutfullina'nın kendisini oyaladığını ve maddi açıdan kendisini kullandığını iddia eden Aksoy, "Otel odasında saatimi unutmuştum. Saatimi almaya gittiğimde Nailia ile otel içerisinde bir süre yürüdük. Evlenme konusunda beni oyaladığını söyleyince aramızda tartışama çıktı. 'Seni kullandım, şimdi çöpe atıyorum.' deyince çok sinirlendim. Alkolün de etkisiyle ne yaptığımı hatırlamıyorum. Maddi ve manevi yönden sömürüldüm. Psikolojim bozulduğu için ilaç tedavisine başladım. Ayrıca migren ve bağırsak hastalığım var. Ailem mağdur. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Öldürme kastının olmadığını öne süren sanık, Nutfullina'nın cenazesinin mezardan çıkarılıp yeniden otopsi yapılmasını ve kaldığı odanın bulunduğu kattaki kamera kayıtlarının da incelenmesini istedi.