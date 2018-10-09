Abdürreşid İbrahim'in seyahatnamelerinin Japonya ile ilgili kısmını Japoncaya çevirdiğini aktaran Komatsu, "Japon okuyuculara bu seyahatnamenin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Ondan sonra Japonya’da İbrahim hakkında bilgiler yayılmaya başladı." diye konuştu.

Komatsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1978'de Orta Asya tarihini araştırmak için gittiği Türkiye'de Türkçe öğrendiğini, burada Osmanlı düşünürü İbrahim'in yazdığı kitaplarla karşılaştığını ve onun hayatını araştırmaya başladığını söyledi.

Derste Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Hisao Komatsu, Japonya’da İslam’ın resmen tanınmasına katkı sağlayan Türk düşünürü ve seyyah Abdürreşid İbrahim’in hayatı ve çalışmaları hakkında sunum yaptı, İbrahim hakkındaki arşiv çalışmalarını anlattı.

Uluslararası Türk Akademisinin (TWESCO) katkılarıyla Nazarbayev Üniversitesinde yapılan Türkçe derse, TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali'nin yanı sıra Kazak bilim adamları ve bazı uluslararası kurumların temsilcileri katıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Japonya'da İslamiyet'in resmen tanınmasını sağlayan Abdürreşid İbrahim'in hayatı ve faaliyetleri "Yeni tarihi belge ışığında Abdürreşid İbrahim Efendi’nin çalışmaları ve Japonya ile ilişkileri" temalı Türkçe derste tanıtıldı.

Komatsu, İbrahim'in Osmanlı devletiyle Japonya arasındaki ilişkilerin gelişmesine de katkısı olduğunu vurgulayarak, "Araştırmalarda Osmanlı devletiyle Japonya arasındaki tarihi ilişkileri tanıtmaya çalışıyorum. Japonya tarihini tamamıyla anlamak için Osmanlı devletinin tarihini de analiz etmek gerek." ifadelerini kullandı.

İbrahim'in 1944’te Tokyo’da vefat ettiğini ve mezarının görev yaptığı Tokyo Yabancı Diller Üniversitesine yakın bir yerde bulunduğunu bildiren Komatsu, "Bu da bir tesadüf. Ama bunun arkasında tarihi bir alaka hissediyorum." dedi.

-Abdürreşid İbrahim

Tarihi kaynaklara göre, 1857'de Sibirya'nın Tobolsk vilayetinde doğan İbrahim, uzun yıllar eğitim amacıyla farklı ülkelere seyahatler yaptı.

İbrahim, 1915'te İstanbul'da kurulan Rusya Müslüman Türk Kavimlerini Himaye Cemiyeti üyesi olarak Avrupa şehirlerini ziyaret etti ve oralarda Rusya'daki Türk topluluklarının dertlerini ve uğradıkları baskıları anlattı.

Avrupa'daki faaliyetlerinden sonra tekrar İstanbul'a dönen İbrahim, 1922-1923 yıllarında Rusya'da, 1930'da Kahire'de, 1930-1931 yıllarında Mekke'de bulundu.

1934'te ailesiyle Japonya'ya yerleşen ve ölümüne kadar burada İslamiyet'i yaymaya çalışan İbrahim, 1937 yılında Tokyo'da inşa edilmesine ön ayak olduğu caminin imamlığını yaptı.

Japonya'da 1939'da İslam dininin resmen tanınmasını sağlayan İbrahim, 1944'te Tokyo'da vefat etti ve büyük bir törenle buraya defnedildi.

