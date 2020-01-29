Kazakistan'da Farabi'nin doğumunun 1150. yılı etkinlikleri başladı

ALMATI (AA) - Kazakistan'da, İslam dünyasının büyük düşünürü Ebu Nasır Muhammed İbn el-Farah el-Farabi'nin doğumunun 1150. yılı etkinlikleri törenle başladı.

Almatı kentinde düzenlenen törene, Kazakistan Devlet Sekreteri Krımbek Kuşerbayev, Kültür ve Spor Bakanı Aktotı Rayimkulova'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kuşerbayev, Farabi'nin doğumunun 1150. yılının Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kurumların desteğiyle uluslararası kültür alanında geniş şekilde kutlanacağını söyledi.

Farabi'nin doğum yıl dönümü dolayısıyla Paris ve Nur Sultan şehirleri ile Türkistan eyaletinde konferansların yapılacağını anlatan Kuşerbayev, etkinliklere 40'ın üzerinde ülkeden uzmanların katılacağını dile getirdi.

"Türkiye, Ürdün, Çin, İtalya, Mısır, Bulgaristan ve diğer ülkelerde de bilimsel sempozyumlar gerçekleştirilecek." diyen Kuşerbayev, uluslararası keşif gezilerinin düzenleneceğini, tarihi ve kültürel yerlerin tamir edileceğini ifade etti.