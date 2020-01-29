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Kazakistan'da Farabi'nin doğumunun 1150. yılı etkinlikleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 23:16 | Son Güncelleme

Almatı Valisi Bakıtjan Sagintayev: - "Farabi'nin Kazakistan topraklarında doğması gurur vericidir"

ALMATI (AA) - Kazakistan'da, İslam dünyasının büyük düşünürü Ebu Nasır Muhammed İbn el-Farah el-Farabi'nin doğumunun 1150. yılı etkinlikleri törenle başladı.

Almatı kentinde düzenlenen törene, Kazakistan Devlet Sekreteri Krımbek Kuşerbayev, Kültür ve Spor Bakanı Aktotı Rayimkulova'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kuşerbayev, Farabi'nin doğumunun 1150. yılının Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kurumların desteğiyle uluslararası kültür alanında geniş şekilde kutlanacağını söyledi.

Farabi'nin doğum yıl dönümü dolayısıyla Paris ve Nur Sultan şehirleri ile Türkistan eyaletinde konferansların yapılacağını anlatan Kuşerbayev, etkinliklere 40'ın üzerinde ülkeden uzmanların katılacağını dile getirdi.

"Türkiye, Ürdün, Çin, İtalya, Mısır, Bulgaristan ve diğer ülkelerde de bilimsel sempozyumlar gerçekleştirilecek." diyen Kuşerbayev, uluslararası keşif gezilerinin düzenleneceğini, tarihi ve kültürel yerlerin tamir edileceğini ifade etti.

Almatı Valisi Bakıtjan Sagintayev de Orta Çağ'ın düşünürü ve filozofu Farabi'nin dünya bilim ve uygarlığının gelişmesine büyük katkı sağladığına dikkati çekerek, "Farabi'nin Kazakistan topraklarında doğması gurur vericidir." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçen yıl ağustos ayında 2020'de Farabi'nin doğumunun 1150. yılını kutlama kararı almış, kutlama hazırlıklarıyla ilgili komisyon oluşturulmuştu.

Orta Çağ'ın İslam aydınlarından Farabi, 870 yılında Kazakistan topraklarında doğdu. Arapça eserler yazarak, İslam dünyasında antik felsefenin anlaşılmasını sağlayan Farabi, ayrıca Arapçanın bir felsefe dili haline gelmesine büyük katkı sunmuştu.

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