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Kazan Vadisi’nde silah ve mühimmat ele geçirildi

30.12.2020 18:33 | Son Güncelleme:
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Kazan Vadisi’nde silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi Han Yaylası mevkiinde yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.Valilik tarafında yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen Çalışmalar kapsamında; 29.12.2020 günü Çukurca ilçesi Kazan Vadisi Han Yaylası mevkiinde yapılan operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarına ait cephanelik içerisinde yapılan arama faaliyeti sonucunda;1 adet Doçka Silahı, 1842 adet Doçka mühimmatı, 1 adet 82 mm’lik Havan ve Sehpası,13 adet 82 mm’lik Havan mühimmatı, 14 adet Havan Tapası, 1 adet SPG 9 (Geri Tepmesiz Tüfek) Roket ve Sehpası, 29 adet SPG 9 (Geri Tepmesiz Tüfek) Mühimmat Sevk Fişeği, 27 adet SPG 9 Mühimmatı, 1 adet Savunma tipi El Bombası ele geçirilmiştir.

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi Han Yaylası mevkiinde yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilik tarafında yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen Çalışmalar kapsamında; 29.12.2020 günü Çukurca ilçesi Kazan Vadisi Han Yaylası mevkiinde yapılan operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarına ait cephanelik içerisinde yapılan arama faaliyeti sonucunda;
1 adet Doçka Silahı, 1842 adet Doçka mühimmatı, 1 adet 82 mm’lik Havan ve Sehpası,13 adet 82 mm’lik Havan mühimmatı, 14 adet Havan Tapası, 1 adet SPG 9 (Geri Tepmesiz Tüfek) Roket ve Sehpası, 29 adet SPG 9 (Geri Tepmesiz Tüfek) Mühimmat Sevk Fişeği, 27 adet SPG 9 Mühimmatı, 1 adet Savunma tipi El Bombası ele geçirilmiştir. Çukurca İlçesi Cevizli Köyünde bir şüphelinin evinde yapılan aramada; 1 adet Mavzer Tüfeği, 97 adet Mavzer Tüfeği Fişeği ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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