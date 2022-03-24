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Kazaya karıştı, "Şoför ben değilim" dedi!

24.03.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilginç anlar yaşandı. Kazaya karışan bir kişi, şoförün kendisi olmadığını iddia ederek alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Öte yandan zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kazaya karıştı, "Şoför ben değilim" dedi!

Karabük’te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada araç sürücülerinden biri şoförün kendisi olmadığını ve avukatını arayacağını iddia ederek alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

2 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Karabük-Safranbolu karayolu Bulak Kavşağı’nda meydana geldi. Safranbolu istikametinden Karabük’e gitmekte olan Mehmet S. yönetimindeki 78 AAL 877 plakalı hafif ticari araç, 100. Yıl Mahallesi istikametine dönüş yaptığı sırada Sezer Ç. idaresindeki 78 SJ 038 plakalı otomobille çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle ilerleyen otomobil ışıklarda bekleyen O.A. yönetimindeki 78 AB 775 plakalı otomobil ile Uğur T. idaresindeki 06 LGD 04 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada sürücüler Mehmet S. ile Sezer Ç. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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KENDİSİNİN ŞOFÖR OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Kazaya karışan araçlardan 06 LGD 04 plakalı otomobilin sürücüsü Uğur T., şoförün kendisinin değil, yanındaki arkadaşının olduğunu iddia ederek alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Polislerin dakikalarca ikna çabalarına rağmen alkolmetreyi üflemeyen sürücü, avukatına ulaşmaya çalıştığını söyledi. Uğur T. ve yanındaki arkadaşı ekip otosuna bindirilerek önce hastaneye sonra polis merkezine götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karabük
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