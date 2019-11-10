HABER

Kazayı gören yardıma koştu! Kırmızı ışıkta can pazarı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 01:53 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kırmızı ışıkta durmayan sürücü, kavşakta hareket eden motosiklet sürücüsüne çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi ışıklı kavşakta meydana geldi.

İddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan Şenol A. hakimiyetindeki araç Zonguldak’tan Çaycuma’ya istikamet halinde olan kavşaktaki motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü İsa Ç. ve arkasında bulunan Güllü Ç. otomobilin çarpması ile yere düştü.

Olayı görenler 112 Acil servisi ve trafik polisini arayarak yardım istedi. Çaycuma itfaiyesi de olay yerine destek olarak istendi. Araç sürücüsü ve motosiklette bulunan 2 kişi de olay yerinde ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı. (İHA)

PARTNEREda Ece'den öpüşme itirafıEda Ece'den öpüşme itirafı
Alkollü sürücü tabelalara çarparak durabildi!Alkollü sürücü tabelalara çarparak durabildi!
Sivas'ta feci kaza! Sokak savaş alanına döndü!Sivas'ta feci kaza! Sokak savaş alanına döndü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Çaycuma

En Çok Okunan Haberler

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

G.Saray yara sardı! Üst üste 2. galibiyet

G.Saray yara sardı! Üst üste 2. galibiyet

Arınç’ın damadı hakkında flaş başvuru

Arınç’ın damadı hakkında flaş başvuru

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de kanlı infaz! Arkadaşıyla sohbet ederken başından vuruldu!

Arkadaşıyla sohbet ederken başından vuruldu!

Alkollü sürücü tabelalara çarparak durabildi!

Alkollü sürücü tabelalara çarparak durabildi!

Sivas'ta feci kaza! Sokak savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var!

Sivas'ta feci kaza! Sokak savaş alanına döndü!

Manisa'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Manisa'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Fatih’te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesini istiyor

Fatih'deki siyanür dehşetinde yeni gelişme! Kabul etti!

Trump, Zelenskiy ile ikinci görüşmesinin dökümlerini de yayımlayacak

O görüşme başını yakmıştı! Trump'tan cesur karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.