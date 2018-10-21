Kazayı görünce hiç düşünmeden nehre atladı

Bu sırada bölgeden yaya olarak geçen ve kazayı gören Muammer Kiraz, suya atlayarak sürücü Gümüş ile eşi Sibel (34) ve 2 aylık bebekleri Elif Beren Gümüş'ü suya batan aracın içinden çıkardı.
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