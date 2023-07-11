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Kazayı görünce yanlarına gidip 'geçmiş olsun' dedi, tekme tokat dayak yedi

11.07.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te dehşete düşüren bir darp olayı yaşandı. Otomobiliyle hızla sokağa giren iki kişi kaza yaptı. Kaza yapanlar gençlerin yanına giderek "geçmiş olsun" diyen inşaat bekçisi Latif Eril (60) feci şekilde dövüldü. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. İşte olayın detayları...

Kazayı görünce yanlarına gidip 'geçmiş olsun' dedi, tekme tokat dayak yedi

'Pes' dedirten olay, gece saat 01.00 sıralarında Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille hızla sokağa giren iki genç, park halindeki bir minibüse çarptı. Kazanın meydana geldiği yol üstündeki inşaatın bekçisi Latif Eril (60), kaza yapan gençlerin yanına giderek "geçmiş olsun" dedi.

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Bekçi olduğunu söyleyen Eril'e gençler tekme tokat saldırdı. Yere düşen Eril'e oğlunun yanında dayak devam etti. Saldırganlar daha sonra hasarlı araçlarını bırakarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Latif Eril, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan otomobil ise çekici ile kaldırıldı.

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"EŞİM KAN İÇİNDE YERDE YATIYORDU"

Çenesi kırılan Latif Eril rapor alırken eşi Zeynep Eril, "Oğlum gece beni çağırdı. Ben gittiğimde, eşim kan içinde yerde yatıyordu. Dişleri dökülmüştü, kafası, gözü hiç sağlam bir yeri kalmamıştı. Gören tanıyamaz yani o haldeydi. Ambulansla hastaneye götürdük. Karakola gittik, ifade verdik. Onları asla bırakmayacağım, sonuna kadar şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

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Kendisine, olaya karışan şüpheliler tarafından silah çekildiğini iddia eden mahalle sakini Recep Kenan Ceylan ise, "Ben de o sırada fırındaydım. Otomobil minibüse vurup durmuş. Ben de, kulübede duran arkadaşım öldü sanarak koştum geldim. İki tane genç indi, onlara 'geçmiş olsun ne oldu' diye sordum bana küfürlü konuştu. Ondan sonra arkadaşıma tekme tokat girişmiş minibüsün arkasında onu göremedim. Bana silah çekti. Bende polisleri çağırdım. Sonra arkadaşımı hastaneye götürdük" dedi.

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DHA

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trafik kazası Fatih darp

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