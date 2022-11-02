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Kazdağları’nın eşsiz sonbahar güzellikleri dron ile görüntülendi

02.11.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir ve Çanakkale illeri arasında sınır oluşturan ve sonbahar ile hazan renkleri ile bezenen Kazdağları gezginlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kazdağları’nın eşsiz sonbahar güzellikleri dron ile görüntülendi

Endemik bitki türleri, kayın, göknar ve meşe ormanları ile sonbaharın hazan renklerini taşıyan Kazdağları yılın her mevsiminde farklı açılara ve renklere ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin birçok yerinden fotoğraf tutkunları ve gezginler son günlerde sarı tonun hakim olduğu bölgeye adeta akın ediyor. Kazdağları’nın eşsiz sonbahar renkleri havadan dron ile böyle görüntülendi.

Kazdağları’na fotoğraf çekimi için gelen Aydın Mutlu, “Kazdağları Dalaksuyu bölgesinin sonbahar özelliğine taşıyan ağaçları ile beraber ön plana çıkması fotoğrafçıların ve gezgincilerin daha çok uğrak yeri olduğu bir yer. Sonbaharda Türkiye’nin birçok yerinden buraya sonbahar karelerini fotoğraflamak için gelen birçok fotoğrafçı ve gezgini buraya bekliyoruz. Benim buraya gelen bütün misafirlerden ve gezgincilerden bir tek ricam var. Bölge çok insan akınına uğradığı için çöpler maalesef ihmal ediliyor. Gelen herkesten bu hassasiyeti göstermelerini istiyorum” dedi.

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