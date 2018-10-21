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Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 10:32 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Taşhan'da yapılan kazılarda bulunan 7,4 milyon yıllık hayvan fosilleri, öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu

Kilim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri kazı alanına giderek dünya doğa tarihi için çok önemli olan buluntuları yerinde gördü. Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği kazı çalışmalarıyla Taşhan'da sadece Anadolu'nun değil dünya doğa tarihine ışık tutacak fosiller çıkarılıyor. Kilim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri bu önemli çalışmalara yerinde şahitlik etti.

Taşhan'daki kazı alanına giden öğrenciler 7,4 milyon yıllık 2 metre 40 cm boyundaki fil kafatasını görme şansı buldu. Öğrencilere kazı heyetine başkanlık eden öğretim üyelerinden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan kazı çalışmalarının nasıl yapıldığına ilişkin uygulamalı bilgiler verdi.

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Kaynak: DHA

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Arkeoloji Kayseri

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