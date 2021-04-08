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  4. Kebapçıda dehşet! Emekli uzman çavuş, oğluna kurşun yağdırdı

Kebapçıda dehşet! Emekli uzman çavuş, oğluna kurşun yağdırdı

08.04.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis Elbeyli'de emekli uzman çavuş Ümmet D., tartıştığı 27 yaşındaki oğlu Yusuf D.'yi işlettiği kebapçı dükkanında tabancayla vurarak öldürdü.

Kebapçıda dehşet! Emekli uzman çavuş, oğluna kurşun yağdırdı

Olay, dün akşam, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli uzman çavuş Ümmet D. ile kebapçılık yapan oğlu Yusuf D. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kebapçıdaki tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Ümmet D., tabancayla oğluna ateş açtı. Yusuf D., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla dükkana gelen sağlık ekibi, Yusuf D.'yi ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yusuf D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası baba Ümmet D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Kilis

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