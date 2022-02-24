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Keçi sütünün faydaları say say bitmiyor! Eğer o ölümcül hastalıktan korunmak istiyorsanız...

24.02.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnek sütünün beslenmemizde ne kadar önemli bir yeri olduğunu bilmeyen yok. Peki, daha önce keçi sütünün faydalarını duymuş muydunuz? Cevabınız "Hayır." ise bu yazıyı mutlaka okumalısınız. Keçi sütünün bilinmeyen faydalarını sizin için derledik. İşte, keçi sütünün cilt sağlığından kemik gelişimine inanılmaz yararları...

Keçi sütünün faydaları say say bitmiyor! Eğer o ölümcül hastalıktan korunmak istiyorsanız...

"Süper gıda" kategorisinde yer alan keçi sütü, inek sütüne zengin bir alternatif olarak görülüyor. Keçi sütü; damaklarda bıraktığı eşsiz tadın yanında saymakla bitmeyen faydalarıyla da çok seviliyor. Siz de keçi sütünün yararlarını merak ediyorsanız gelin, bu faydaları beraber keşfedelim!

KEÇİ SÜTÜNÜN FAYDALARI

Keçi sütü; içeriğindeki A, B1, B2, B3 ve B6 vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, demir, fosfor, selenyum ve kalsiyum mineralleri sayesinde oldukça besleyici bir gıda. Keçi sütünün saymakla bitmeyen faydalarından bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Düzenli olarak tüketildiğinde kanser riskini azaltıyor.

  • Prostat tedavisinde yardımcı rol üstleniyor.

  • Kalp sağlığını korumaya katkıda bulunuyor.

  • Göğüs hastalıklarıyla mücadele edenlere bu süreçte destek oluyor.

  • İçerisindeki mineraller sayesinde çocukların bilişsel ve zihinsel gelişime katkı sağlıyor.

  • İnek sütüne göre daha düşük oranda laktoz içermesi sayesinde daha kolay bir şekilde sindirilebiliyor.

  • Özellikle çocukların ve yaşlıların kemik sağlığını destekliyor.

  • Zengin içeriği sayesinde metabolizmayı hızlandırıyor.

  • Cildin yenilenmesine katkıda bulunur ve akne oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor.

ÇOCUKLAR KEÇİ SÜTÜ İÇEBİLİR Mİ?

Keçi sütü, anne sütüne en yakın gıda olarak kabul ediliyor. Bu sebeple anne sütünün yetmediği durumlarda tamamlayıcı bir gıda olarak tercih edilebiliyor ancak uzmanlar, keçi sütünün 1 yaşından büyük çocuklara su ile seyreltilerek verilmesini öneriyor. Keçi sütünün çocuklar için sağladığı yararlardan bir kısmı şu şekilde sıralanabiliyor:

  • Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.

  • Egzama tedavisinde destekleyici bir rol üstleniyor.

  • Diş ve kemik gelişimine fayda sağlıyor.

  • Sindirim sistemini rahatlatıyor.

Keçi sütü, inek sütüne bir alternatif olarak kabul edilse de bu noktada göz önünde bulundurmanız gereken bir detay var: Keçi sütü de laktoz içeriyor. Dolayısıyla laktoz alerjiniz ya da intoleransınız varsa keçi sütünden uzak durmanız gerekiyor.

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