HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Keçiye “mey” konseri verdi, sosyal medyada binlerce kez izlendi

Keçiye “mey” konseri verdi, sosyal medyada binlerce kez izlendi

kadir.gunduz kadir.gunduz
29.01.2024 10:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’de dolmuş şoförlüğü yapan halk oyunları eğitmeninin keçiye “mey” konseri verdiği görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Gümüşhane kent merkezindeki transit yol güzergahında dolmuş şoförlüğü yapan ve boş zamanlarında mey çalan Engin Çelik (43), Özcan Mahallesi, İstiklal Caddesindeki dolmuş durağında sırasını beklerken mey çalmaya başladı.

Bu sırada durağın yaklaşık 100 metre ilerisinde otlayan sürüsünden ayrılan 2 keçi, Çelik’in yanına gelerek verdiği mey konserini dinlemeye başladı. Keçilerden birisinin yaklaşık 30 dakika boyunca müziği dinlediği anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Çelik, o anların binlerce kişi tarafından izlendiğini söyledi. Özellikle bir keçinin Çelik’in yanına kadar gelip dikkatle çalan meyi dinlemesi dikkatlerden kaçmazken durakta sırasını beklerken ara ara mey çaldığını kaydeden Çelik, “Ben ara sıra burada çalıyorum. Hobi olarak yapıyorum zaten bu işi. Geçtiğimiz günlerde de çalarken keçiler karşı taraftan doğru 6-7 tane keçi geçiyordu. 2 tanesi o sürüden ayrıldı ve arkamdan doğru yanıma geldiler. Ben o anda çalıyordum. O sesi zaten aldılar. Koyunu duydum da keçiyi ilk defa duydum. Koyun sese gelir ama o keçinin gelip de burada müziğin sesini alması çok şaşırttı beni. Onlar gelince bende ayağa kalkarak ona doğru çalmaya başladım. O yarım saat hiç yanımdan ayrılmadı, yarım saat onu dinledi. Ben bu yaşıma kadar koyunu duydum ama keçiyi ilk defa duydum” dedi.

Keçinin sürüden ayrılıp yanına gelerek yarım saat o sesi dinlemesinin kendisini çok duygulandırdığını ve hoşuna gittiğini dile getiren Çelik, “Mey çalmaya yeni başladım. Yaklaşık 1 yıldır çalıyorum. Halk oyunları öğretmeniyim. Müzik kulağım var. Bir heves sardı bana bu meyde. Ben de kalktım ben bu işi yaparım diyerek mey aldım. Aldım çantamı da koydum arabama. Boş zamanlarımda kendim kimseden ders almadan çalıyorum” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP İl Başkanlığı binasına saldırı: Sesleri duyanlar polis çağırdıCHP İl Başkanlığı binasına saldırı: Sesleri duyanlar polis çağırdı
Damat dehşet saçtı! Eşinin ailesini canice katledip intihar etti: 4 ölü 3 yaralıDamat dehşet saçtı! Eşinin ailesini canice katledip intihar etti: 4 ölü 3 yaralı
Kan donduran cinayet! Kardeşine mesaj attı: 'Ablanı öldürdüm'Kan donduran cinayet! Kardeşine mesaj attı: 'Ablanı öldürdüm'
Anahtar Kelimeler:
keçi
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

Akaryakıt fiyatları motorin zammı ile değişiyor!

Akaryakıt fiyatları motorin zammı ile değişiyor!

Dört adaylı ilk anket! DEM Parti aday çıkarırsa İmamoğlu, Kurum'u geçebiliyor mu? Yüzde 3'lere düştü...

Dört adaylı ilk anket! DEM Parti aday çıkarırsa İmamoğlu, Kurum'u geçebiliyor mu? Yüzde 3'lere düştü...

Kilise saldırısında 3. DEAŞ'lıyı ele veren detay! Katiller maskesiz görüntülendi

Kilise saldırısında 3. DEAŞ'lıyı ele veren detay! Katiller maskesiz görüntülendi

52 yaşındaki sapık 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı!

52 yaşındaki sapık 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı!

İbrahim Haskoloğlu'nu suçladı, ekran görüntüsünü paylaştı!

İbrahim Haskoloğlu'nu suçladı, ekran görüntüsünü paylaştı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.