Kedi gözü ameliyatı için Türkiye'ye gelerek eleştirilerin hedefi oldu! "Seksi olduğumu biliyorum"

Türkiye estetik ameliyatlar için yurt dışından büyük talep görüyor. Meme, kalça, göz, saç ektirme gibi estetiklerin çok daha uyguna yapılması dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan kişilerin ameliyat için ülkemizi tercih etmesini sağlıyor. Estetik cerrahinin büyük bir hayranı olan Nasrin'de daha önce çok sayıda meme estetiği, iki burun estetiği, çenesine, çenesine ve dudaklarına dolgu ve popo implantları dahil olmak üzere birkaç prosedür geçirdi. Nasrin, son yaptırdığı kedi gözü ameliyatından sonra eleştirilerin hedefi oldu.

YORGUN VE UYKULU GÖRÜNÜMÜ ALDI

Nasrin'in doktoru TikTok'ta paylaştığı klipte "Kaşlar ve şakak bölgesi için şakak kaldırma, gözlerin köşesini kaldırmak için kedi gözü ameliyatı ve orta yüz ve yanakları kaldırmak için yanak germe yaptık" dedi. "Erken yaşlarda ortaya çıkabilen, kişiyi yorgun ve uykulu gösterebilen kaş ve göz sarkmaları nedeniyle bu ameliyatları yapıyoruz."

BELİRGİN BİR YÜZ SAĞLIYOR

Nasrin'in gözünün yanındaki cildi işaret ederek şöyle diyor: "Bu kısmı kaldırmak yanak dolgunluğunu artıracak ve aynı zamanda orta yüzün ve çene hattının belirginliğini biraz iyileştirecek, böylece daha V şeklinde ve belirgin bir yüz konturu verecek."

"GÜZELLİK ALGISI HER GÜN DEĞİŞİYOR"

Nasrin, cerrahına "çok genç" olduğu için beklemesi gerektiğini söyleyen insanlara ne diyeceğini sormaya devam ediyor. "Bu ameliyatın yaşı yok çünkü güzellik algısı her gün değişiyor... Bu yüzü yeniden şekillendirmek için yapılan bir güzelleştirme ameliyatı yani belli bir yaşa gelene kadar beklememize gerek yok. Benim fikrimi sorarsanız daha erken yaşlarda yaptırmanız kemiklerin iyi çıkması, yağ dokularının kaliteli olması ve cilt kalitesinin iyi olması nedeniyle çok daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır."

Nasrin, ameliyatın ardından paylaştığı ikinci bir videoda "İnsanlar yüzümden nefret ediyor ve iyileştiğimde ne kadar ateşli görüneceğimi biliyorum" diye yazdı. Gönderiye "Bana iki ay verin" notunu düştü.

Yayınlanan video kısa süre içerisinde viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Kaşların alnında olması gerekmiyor. Acaba abartmış mı??", "Bu korkutucu","Hayal kırıklığına uğradım." yorumlarını yaptı.



