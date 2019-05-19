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"Kedi karavanı" sitede tartışmalara yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 17:08 | Son Güncelleme

Antalya'da iki emekli öğretmenin, yavru ve hasta kediler için site bahçesine koydurdukları karavan, site sakinleri arasında tartışmalara neden oldu - Site sakinlerinden bazıları karavanın kalmasını isterken, bazıları ise kötü kokuya neden olduğu gerekçesiyle kaldırılmasını istiyor

Antalya'da iki emekli öğretmenin, kedilerin olumsuz hava koşullarından korunması için kedi evine dönüştürdüğü karavan, site sakinleri arasında tartışmaya neden oldu.

Konyaaltı ilçesinde emekli öğretmen Serap Gürcüm (55), mahalledeki kedilere daha iyi bakabilmek için 3 bin 500 liraya satın aldığı karavanı, evinin de bulunduğu Mimoza Sitesi'nin bahçesine koydurdu.

Gürcüm, kendisi gibi emekli öğretmen olan Suzan Güven ile karavanda yavru ve hasta kedilere bakmaya başladı. Ancak bir süre sonra yaklaşık 2 bin 500 kişinin ikamet ettiği sitenin sakinleri arasında kediler nedeniyle tartışma çıktı.

Bazı site sakinleri kedilerin kötü koyuya neden olduğunu, bazıları ise kedilerden korktuklarını öne sürerek karavanın site bahçesinden çıkartılmasını istedi. Bunun üzerine hayvanseverler, karavanın kalması için imza toplarken, site yönetiminin de desteklediği karşı taraf ise karavanın kaldırılmasına yönelik resmi girişimlerde bulunmak için harekete geçti.

Gürcüm, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıldır sitede oturduğunu ve önceden kedileri dairesinde beslediklerini söyledi.

Daha fazla kediye bakabilmek için karavan aldıklarını belirten Gürcüm, yavru kediler için oluşturdukları karavanda, doğum yapacak kediler ve hasta kedilerin yaşadığını ifade etti.

Sitede kedilerin sağlığı için 4 veterinerle çalıştıklarını ve karavanı sürekli temiz tuttuklarını belirten Gürcüm, "Karavanı her gün siliyoruz. Limonlu mendil hayvan kokusunu emiyor. Kedilerin süt annesi dışarı çıktığı zaman, yavruları burada güvende tutmuş oluyoruz." dedi.

Karavanın site bahçesinde bulunmasının yasal bir sorun oluşturmadığını savunan Gürcüm, sitenin bahçesini gölge ve serin olduğu için tercih ettiklerini vurguladı.

Güven de karavanı yavru, yeni doğum yapmış ve hasta kediler için satın aldıklarını söyledi.

Bazı site sakinlerinden kedilerin kötü kokuya yol açtığına dair şikayetler geldiğini aktaran Güven, "Gelip görsünler ve kokup kokmadığına karar versinler. Serap hanım her gün gelip burayı temizliyor. Yerler özel deterjanla siliniyor. Bu site bu kadar kirli ve dağınıkken niye bu karavanla uğraşıyorlar, biz bunu anlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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